الكاظمي يصدر توجيهاً لوزير الكهرباء لـ"إصلاح قطاع الطاقة"

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "الحكومة تقود مشروعاً لإصلاح قطاع الطاقة"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء استضاف الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء لمناقشة وضع الطاقة".وتابع، أن "رئيس الوزراء وجه وزير الكهرباء بتقديم خطة استراتيجية متكاملة لإصلاح قطاع الطاقة"، مبيناً أن "وزارة الكهرباء قدمت خلال جلسة مجلس الوزراء دراستين مهمتين بشأن توفير الطاقة".وأشار ناظم، إلى أن "الكهرباء لديها خطة طموحة بشأن تفعيل نظام الجباية باستخدام الأنظمة الذكية"، موضحاً أن "الخطة تتضمن الرقابة والاشراف وحماية الطبقات الفقيرة".وبين، أن "مجلس الوزراء ناقش مشروع نظام الجباية وسيعرض خلال الجلسات المقبلة"، منوهاً إلى أن هذا النظام "يتضمن أتمتة الشبكة الكهربائية وتعظيم الواردات وتقليل الأحمال والضائعات".