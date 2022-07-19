شركة باناسونيك وشركة المنزل تعزز مكانتها في السوق العراقي

استضافت باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، مجموعةً من أبرز وكلائها من العراق لتسليط الضوء على أحدث حلولها، بما في ذلك فئة منتجاتها التي تحمل شعار هواء أفضل لحياة أفضل والتي استعرضتها خلال إكسبو دبي 2020. وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع خطط النمو الإقليمية للعلامة في العراق، وبالتعاون مع مجموعة المنزل، شريك التوزيع طويل الأمد.والتقت مجموعة الوكلاء المكونة من 15 وكيلاً وفريق مجموعة المنزل بالسيد إيجي إيتو، مدير عام باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي أكّد تركيز باناسونيك المتزايد على خدمة العملاء العراقيين لتوفير مساحات عيشِ صحية ومريحة، وعبّر عن تقديره لجهود الوكلاء في زيادة حصة العلامة التجارية في السوق العراقية. كما اطّلعت المجموعة على أحدث حلول تحسين جودة الهواء الداخلي التي توفّرها الشركة في العراق.وفي حديثه مع الوكلاء، قال السيد إيتو: "يسعدنا استضافة شركائنا من العراق الذين ساعدونا من خلال شبكة الوكلاء القوية والالتزام الكبير بعلامتنا على توسيع نطاق وصولنا في العراق، التي تُعدّ سوقاً رئيسية لأعمالنا. وتمتلك باناسونيك إرثاً عريقاً في توفير تقنياتٍ مبتكرة بجودةٍ عالية مع حضورٍ قوي في السوق العراقي، ما يُمكّنها من فهم العملاء المحليين وخدمتهم بشكل أنسب من خلال الحلول التي توفر مساحات عيش أفضل وأكثر صحة. وبذلك نمتلك قدرةً أكبر على تزويد عملائنا المميزين في العراق بمنتجات مناسبة محلياً لا توفر الراحة والسهولة فحسب، بل تتناسب أيضاً مع أسلوب حياتهم.ونحن فخورون بالتعاون مع شريك محلي بارز مثل مجموعة المنزل، الذي يعزز مكانتنا من خلال قنوات التوزيع الاحترافية والملائمة في الدولة، حيث مكّنتنا شراكتنا طويلة الأمد من الاستمرار في تطوير هذه المنتجات لتلبية متطلبات العملاء العراقيين وتجاوز توقعاتهم".ومن جانبه، قال شاهيم الدباغ، مدير عام مجموعة المنزل: "لطالما كنا جزءاً من قطاع الإلكترونيات المتنامي في الدولة، بهدف تلبية احتياجات نمط الحياة المتغير للعملاء العراقيين الذين ينشدون منتجات توفر أعلى مستويات الجودة والراحة. وعزز التعاون مع شركة عالمية رائدة مثل باناسونيك عروضنا في السوق، ونأمل أن نواصل توفير المنتجات الأساسية التي ترتقي لأعلى معايير الجودة الخاصة بالعلامة اليابانية الملتزمة بتحسين الحياة اليومية".وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة المنزل تقوم بتوزيع منتجات تحسين جودة الهواء الداخلي من باناسونيك في العراق منذ أكثر من 20 عاماً، وتُعدّ موزعاً معتمداً للعلامة التجارية وتوفر خدمات ما بعد البيع والضمان.تأسّست باناسونيك للأعمال الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا التابعة لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، في عام 2019 بعد تغيير اسم قسم الحلول البيئية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقدم الشركة حلولاً لتحسين الحياة ومجموعة واسعة من المنتجات، مثل أجهزة توزيع الأسلاك ونظم إضاءة بتقنية LED وأنظمة الطاقة الشمسية ومضخات المياه وأجهزة تنقية الهواء وحلول التهوية وغيرها الكثير. وتركز الشركة على تحقيق رؤية باناسونيك 2030 "توفير حياة أفضل ومريحة مع حلول تتمحور حول الإنسان"، من خلال تحسين جودة مساحة المعيشة والتركيز على الحياة الذكية والاستدامة.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني