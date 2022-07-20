9 حالات كل ساعة.. تزايد "مخيف" للطلاق في العراق (جدول) – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

في آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر حزيران الماضي أكثر من 32 الف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق نحو 6330 حالة طلاق أي تم تسجيل أكثر من 211 في اليوم الواحد، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.



وتنشر السومرية نيوز، جدولاً يوضح احصائية الزواج والطلاق خلال شهر حزيران الماضي من العام 2022. وفي شهر ايار الماضي، بلغ عدد الزيجات الجديدة قرابة 22 الف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق نحو 5270 حالة طلاق أي تم تسجيل أكثر 175 في اليوم الواحد، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

