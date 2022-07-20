انتقاد برلماني لاستمرار تعاقدات حكومة تصريف الأعمال: مخالفة جسيمة

السومرية نيوز – بغداد

انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، اليوم الاربعاء، استمرار قرارات حكومة تصريف الأمور اليومية بالتعاقد استثناءً من تعليمات العقود الحكومية لسنة (2014)، داعياً إياها الى تصحيح منهجها والالتزام بالأطر القانونية وكذلك تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية.



وقال الربيعي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنّ"التعليمات والقوانين النافذة حاكمة لتصرفات مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال اليومية، وأيّ إجراءات مالية او إدارية خارج هذه السّياقات تعدّ مخالفة جسيمة، قد تستبطن شبهات فساد أو هدر في موارد الدولة".

وحذر "من انْ تكون هذه المخالفة باباً من ابوابِ الفساد لعدم وجود الغطاء القانوني للإعلان عن الفرص الاستثمارية او التأهيلية مما يخلّ بعدالة التنافس بين الشركات المنفذة فضلاً عن الإخلال بالسياقات النافذة إدارياً وقانونياً".

ودعا الربيعي "الحكومة الى مراجعة وتصويب قرار مجلس الوزراء استثناء تأهيل مطار الموصل الدّولي في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء (الثلاثاء ١٩ تموز ٢٠٢٢)من أساليب التعاقد النافذة ومن تعليمات الموازنة، وعدم فسح المجال للتلاعب بالتخصيصات المالية لهذا المشروع الحيوي مما قد يؤخر انجازه".