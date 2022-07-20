توضيح من التربية بشأن أسئلة امتحانات السادس الإعدادي

وذكر بيان الوزارة الذي ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التربية، علي حميد الدليمي برفقة مدير عام تربية الكرخ الثانية، قيس الكلابي، تفقد المراكز الامتحانية في جامعة النهرين، وذلك مع انطلاق امتحانات الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2021 – 2022".وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت بهدف الوقوف على سير الامتحانات وحسن التعامل في مراكزها، والاطلاع على واقعها وإزالة العوائق بما يخدم مصالح الطلبة".وأشار البيان إلى أن "الوزير استمع لما أبداه الطلبة من ملحوظات، معربين عن ارتياحهم لإجراءات سير الامتحانات، ومؤكدين أن الاسئلة جميعها جاءت من المنهج المقرر واتسمت بالوضوح، فضلا عن عدم وجود أية عوائق تذكر".وأوضح، أن "الدليمي ثمّن جهود المراقبين والمشرفين على سير الامتحان وكذلك جميع الوزارات الساندة، لما بذلوه من جهود كبيرة في إنجاح العملية الامتحانية في ظل توجيهات دولة رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي بهدف تحقيق ذلك ".وأكد وزير التربية، وفقاً للبيان، أن "الوزارة ستواصل سعيها في خدمة الطلبة جميعهم، وستعمل على إنجاح العملية الامتحانية، لأنها ثمرة العملية التعليمية".