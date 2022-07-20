انقطاع تام للكهرباء في عدة محافظات – عاجل

السومرية نيوز – الناصرية

افاد مراسل السومرية، اليوم الاربعاء، بانقطاع تام للكهرباء في محافظات البصرة وميسان والناصرية وواسط نتيجة عارض فني حصل على أحد الخطوط الناقلة.







وقال المراسل ان "هناك انقطاعا تاما للكهرباء في محافظات البصرة والناصرية وميسان وواسط نتيجة حدوث عارض فني على جميع خطوط (132 ك ف) ما عدا خطوط (AT 10) تسبب بانطفاء محطات الناصرية (المركبة والحرارية) ومحطة جنوب الناصرية وخطوط الرميلة وخطوط الخضر".

وفي السياق نفسه، قالت مديرية توزيع كهرباء واسط في بيان ورد للسومرية نيوز، "نوضح الى حضراتكم بأن سبب الاطفاء الان ناتج عن توقف محطة انتاج الزبيدية بالكامل جراء عارض فني، مما اثر على انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات الجنوب بالكامل.