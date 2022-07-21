محافظة عراقية تدعو التجار وشركات السفر لمقاطعة البضائع التركية - عاجل

وقال رئيس غرفة تجارة ديالى محمد سامي حميد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ندعو الاخوة التجار في محافظة ديالى الامتناع عن استيراد البضائع التركيه بكافة انواعها".وتابع، "وكذلك ندعو الاخوة اصحاب شركات السياحة والسفر بعدم الترويج الى السفر الى تركيا".وأردف، "كرامة بلدنا و كرامة شعبنا ،قبل الارباح و قبل العمل وقبل مصالحنا الشخصية".ورأى حميد، "اذا تم مقاطعة البضائع التركية لمدة شهر واحد سوف تخسر الشركات خسارة كبيرة وسوف تقف ضد حكومته".واستهدف قصف تركي مصيف برخ بمحافظة دهوك أمس الأربعاء، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى 31 جريحاً.