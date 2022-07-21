ذوو الشاب العريس الذي راح ضحية القصف التركي ينتظرون استلام جثمان ابنهم (صور)

السومرية نيوز- بغداد

أظهرت صور التقطتها عدسة السومرية، اليوم الخميس، ذوي الشاب العريس الذي راح ضحية القصف التركي على دهوك، وهم ينتظرون استلام جثمان ابنهم في بغداد.



وقال مراسل السومرية، إن عائلة الشاب العريس عباس العوادي، الذي راح ضحية القصف التركي على دهوك، تنتظر استلام جثمان ابنهم.



ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف جوي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.