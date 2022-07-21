اغلاق منفذ اصدار الفيزة التركية في كركوك (صور + فيديو) - عاجل

وقال المراسل ان "محتجين اغلاقوا منفذ اصدار الفيزة التركية في محافظة كركوك ردأ على القصف التركي الذي وقع يوم أمس على دهوك".

ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف جوي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.