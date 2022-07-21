الدفاع المدني يخمد حريقاً وينتشل جثة وسط بغداد (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل معمل ومحالّ للنجارة في منطقة شارع السعدون قرب محطة وقود السعدون وسط بغداد".واضاف، أن "فرق الدفاع المدني استكملت عمليات الإخماد والتبريد من خلال تنفيذه الاقتحام والدخول وسط المعمل المحترق لتعثر على جثة حارس المعمل قد فارق الحياة نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة ليتم انتشال الجثة و نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة اصولياً ".وتابع، "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المعمل المحترق".