بينهم الطفلة زهراء.. جثامين ضحايا القصف التركي تُنقل إلى بغداد (صور)

السومرية نيوز- بغداد

أظهرت صور من مطار أربيل، نقل جثامين ضحايا القصف التركي على دهوك إلى العاصمة بغداد، لتسليمها إلى ذويهم.



ومن بين ضحايا القصف، جثمان الطفلة زهراء، ذات العام واحد من عمرها، ومكتوباً ذلك على نعشها المنقول إلى العاصمة بغداد.