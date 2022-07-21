وصول جثامين ضحايا القصف التركي إلى بغداد – عاجل

وقال مراسلنا، إن استقبالاً رسمياً سيجري في مطار بغداد، لجثامين ضحايا القصف التركي على دهوك، بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وشخصيات حكومية وسياسية وشعبية.ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف جوي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.