بالصور.. تشييع "عريس بغداد" الذي قضى في القصف التركي

الصور لتشييع العريس عباس العوادي الذي انتهت حياته، بعد خمسة أيام من زواجه.لم يهنأ العوادي بزواجه طويلاً، فالقصف المرعب أنهى حياته قبل أن يبدأها بشهر عسل، تحول إلى شهر دم وأحزان لعائلته ومحبيه.ويوم أمس، تعرض أحد المصايف في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي، أسفر عن قتل تسعة مدنيين عراقيين، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.وشهدت المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة امام مقار اصدار سمات الدخول "الفيزا" التركية وانزال الاعلام التركية فيها واغلاقها احتجاجا على القصف التركي الذي راح ضحيته العشرات من ابناء العراق.