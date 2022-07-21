بالصور.. بدء التجمع الجماهيري امام القنصلية التركية في بغداد

وندد المحتجون بالانتهاكات التركية المتكررة والتي كان أخرها استهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك ووقوع عشرات الضحايا.وطالب المحتجون بطرد السفير التركي من العراق وغلق السفارة التركية في بغداد.كما دعا المنددون بالقصف التركي، "الحكومة العراقية إلى رد حازم وقوي على تكرار الانتهاكات التركية بحق سيادة العراق".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخارجية تسليم السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بعد القصف الأخير في محافظة دهوك.ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.