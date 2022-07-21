محتجون يحاولون اقتحام القنصلية التركية في بغداد - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "المحتجين حاولوا عبور الخط الأول الأمني باتجاه القنصلية التركية في بغداد، وذلك احتجاجا على القصف التركي الأخير بمحافظة دهوك".وأظهرت مقاطع مصورة وردت للسومرية، حصول تدافع وتشابك بالأيدي بين المحتجين والعناصر الأمنية المنتشرة أمام القنصلية التركية، التي لا زالت تحاول منع الجماهير من اقتحام القنصلية.ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.