بينهم "عريس".. كربلاء تشيع مجموعة جديدة من ضحايا القصف التركي (صور)

وقال مراسل السومرية في كربلاء: إن "المحافظة استقبلت ثلاث جثث من ضحايا القصف التركي الأخير في محافظة دهوك بينهم شاب ذهب لقضاء شهر العسل بعد ثلاثة ايام من زواجه".وأضاف، أن "الجثة الأولى تعود لشاب ذهب لقضاء شهر العسل بعد ثلاثة ايام من زواجه، والثانية لمنتسب أمني في قيادة شرطة كربلاء ذهب لعلاج عينه، أما الجثة الثالثة فتعود إلى مدرس".ويوم أمس، تعرض أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك إلى قصف مدفعي تركي، خلف العديد من الضحايا، ليقدم بعدها العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعاء سفيرها في بغداد وإبلاغه الإدانة، وسحب القائم بالأعمال العراقية من أنقرة، وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا.