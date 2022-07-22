بيان من التربية بشأن "منصات وهمية" تدعو الطلاب للانضمام إليها

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة التربية تلقت عدداً من شكاوى بعض المديريات العامة والطلبة بخصوص تلقيهم اتصالات من منصات تعليم وهمية مثل منصة أبواب وغيرها من المنصات الإلكترونية، تطالبهم بالانضمام إليها وتدّعي بأن عملها بالتنسيق والتعاون مع مديرية التلفزيون التربوي".وأكدت الوزارة، "عدم وجود أي صلة بعمل تلك المنصات وغيرها، التي تعمل خارج العراق، وأنها من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على رصانة العملية التعليمية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق هذه المواقع عبر التنسيق والتعاون مع الجهات العليا المختصة في وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، عادَّةً عمل تلك المجاميع بمثابة خرق للأمن السيبراني بمشاركتها معلومات غير خاضعة للرقابة عن طريق مواقع غير عراقية".وأشار البيان إلى أن "وزارة التربية تهيب بطلبتها وتلاميذها والأساتذة الأعزاء بعدم التعامل مع مثل هكذا منصات إلا بتوجيه رسمي من الوزارة، وعن طريق وحدات التعليم عن بعد حفاظاً على رصانة العملية التعليمية في البلاد".