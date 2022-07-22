الصدر يساهم بـ15 مليوناً لـ"البنيان المرصوص"

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تبرعه الى مشروع "البنيان المرصوص".





وبحسب وصل "تبرع" حصلت عليه السومرية نيوز، فإن "الصدر ساهم في صندوق البنيان المرصوص بمبلغ قدره 15 مليون دينار عراقي".