فساد بقيمة ترليون دينار.. مافيات سياسية تسيطر على مقدرات صلاح الدين

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب، محمد البلداوي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك مافيات سياسية تقاد من قبل بعض السياسيين في المحافظة جعلت من دوائر صلاح الدين مرتعاً للفاسدين ويتضح ذلك من خلال ما تعانيه اقضية المحافظة من الدمار والخراب ونقص الخدمات التي تقدم للمواطنين"، مشيراً إلى حديث لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد زيارته المحافظة وقوله "وجدت أسماً ولم أجد مدينة".ونوه إلى "وجود أكثر من ١٢٥٠ مشروعاً وهمياً وأخرى متوقفة بالرغم من صرف مبالغ كبيرة جداً تجاوز حجم الفساد فيها الترليون دينار (فقط حجم الفساد)".وتابع البلداوي، "على سبيل المثال قطاع الكهرباء الفساد مستشري في جميع مفاصل هذا القطاع الذي يمس حياة المواطنين بالدرجة الأساس، آلاف من المحولات الكهربائية صرفت للمحافظة لكن لا يوجد لها أثر كذلك أعمدة الكهرباء والأسلاك وسرقات لا تنتهي كذلك استيراد مواد رديئة".وبين، أنه "كذلك الحال في قطاع الماء والمجاري والبلديات توجد عليها ملفات فساد كبيرة وخطيرة من مشاريع وهمية ومتلكئة ومتوقفة ولم تنجز، فساد ليس له أول ولا آخر".وأكد النائب عن صلاح الدين، أن "الفساد استشرى ولا أحد يستطيع إيقاف تلك المافيات المنتشرة في كل مفاصل ومؤسسات الدوائر وان المحافظة تحتاج لتغيير جذري في هيكلها الإداري في كل المؤسسات"، واصفاً واقع الحال هناك بـ"البائس".هذا وقد أعلن ديوان الرقابة المالية، في وقت سابق تصدر محافظة صلاح الدين في الفساد بين المحافظات.وتتكرر مناشدات الأهالي، لانتشالهم من واقعهم المرير الذي يعيشونه في كافة الخدمات الصحية والخدمية والتعليمية في المحافظة.وفي 19 أيار، قرر مجلس النواب العراقي، وبأغلبية مطلقة، إقالة محافظ صلاح الدين، عمار جبر الجبوري، وذلك بتوصية من اللجان التحقيقية في مجلس الوزراء التي شخصت "سوء إدارة في المحافظة ووجود هدر للمال العام".