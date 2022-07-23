الصحة تسجل 31 إصابة جديدة بالكوليرا – عاجل

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي، إن "المؤسسات الصحية سجلت 31 إصابة جديدة مؤكدة بالكوليرا"، لافتاً الى أنه "تم تسجيل في بغداد 18 إصابة وفي محافظة ذي قار 13 إصابة".وأوضح أن "مجموعة الإصابات بالكوليرا أصبح 406 حالات مؤكدة منها ثلاث حالات وفاة ،اثنان في كركوك وحالة واحدة في بغداد".وأشار البدر الى أنه "في ما يتعلق بالحمى النزفية تم تسجيل حالات إصابة ووفاة جديدة في ذي قار"، مبيناً أن "عدد الاصابات بالحمى النزفية في عموم البلاد منذ دخول المرض إلى البلاد أصبح 267 حالة مؤكدة منها 48 حالة وفاة".وأكد أن "أكثر من نصف الحالات المسجلة تماثلت للشفاء"، مشدداً على "ضرورة التركيز على الأعراض لأن مرض الحمى النزفية خطير ويجب أن تكون هناك وقاية من هذا المرض خاصة عند مربي المواشي".