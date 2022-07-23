مصرع زوجة ضابط ونجله إثر حادث سير في ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمصرع زوجة ضابط ونجله إثر حادث سير في محافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "زوجة ونجل ضابط برتبة عميد منسوب لشرطة ميسان لقيا مصرعهما نتيجة حادث سير على طريق عمارة- قلعة صالح".

