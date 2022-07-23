محافظة عراقية تصدر بياناً تحذيرياً بشأن تعيينات الألف درجة وظيفية - عاجل

وذكر بيان المحافظة الذي ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحافظ زهير علي الشعلان يحذر أبناء محافظة الديوانية من الذين قدموا على الدرجات الوظيفية الألف، والمخصصة لمحافظة الديوانية ضمن قانون الأمن الغذائي، من عدم الخضوع لأصحاب النفوس الضعيفة ممن يعملون في دوائر الدولة الذين يساومون المواطنين بتقاضي مبالغ مالية مقابل ضمان درجة وظيفية من الدرجات آنفة الذكر".وأضاف البيان، أن الشعلان "يطمئن أبناء الديوانية كافة بأن تلك الدرجات ستكون حصرا لأبناء الديوانية عدةً وعدداً وفق آلية عمل نزيهة وشفافة بعيدة كل البعد عن المحسوبية والمنسوبية والتوصيات الشخصية، مع التأكيد على دراسة طلبات المتقدمين من قبل اللجنة المشرفة عليها وتحقيق عنصري العدالة والإنصاف بين المتقدمين".