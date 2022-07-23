محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

قررت محافظة واسط، اليوم السبت، تقليص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب وثيقة صادرة عن محافظ واسط محمد جميل المياحي، وحصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "تقرر تقليص ساعات الدوام الرسمي لمدة شهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

