الصحة تصدر بياناً بشأن جرحى الاعتداء التركي على دهوك

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باشراف ومتابعة وزير الصحة هاني العقابي تم نقل عدد من جرحى الاعتداء التركي المحالين من مستشفيات دهوك الى مدينة الطب ببغداد وعددهم ٧ جرحى".وأكدت الصحة، "اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لعلاجهم في مؤسساتها الصحية لحين تماثلهم للشفاء التام".ويوم الأربعاء الماضي، استهدف قصف مدفعي تركي، مصيف برخ في محافظة دهوك، ما أسفر عن وقوع 9 ضحايا و 29 جريحاً.