جمع تواقيع برلمانية لإقرار "توسعة عاجلة" لطلبة الدراسات العليا (وثائق)

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع النائب محمد البلداوي، وردت لـ السومرية نيوز، إنه "بالنظر لكثرة مناشدات طلبة الدراسات العليا من الاحتياط للعام الدراسي 2022 – 2023 والمتضمنة طلبهم من مجلسنا إصدار قرار نيابي يلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء توسعة مقاعد الدراسات العليا كونهم لم يحصلوا على فرصتهم الكاملة في إكمال دراستهم أسوة بأقرانهم في السنوات الماضية، ومن أجل إنصافهم ورفع الحيف عنهم".ووقع 66 نائباً على الطلب من أجل إقرار التوسعة.