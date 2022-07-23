مصدر مطلع ينفي عقد اجتماع بين الأعرجي والسفارة الكويتية

نفى مصدر مطلع، الأنباء التي تحدثت عن اجتماع جمع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع السفارة الكويتية في بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود اجتماع جمع الأعرجي مع أعضاء في السفارة الكويتية غير صحيح مطلقاً".

وأضاف المصدر أن "الوثيقة التي تداولها لا أساس لها من الصحة وهي وثيقة مزورة"، مشيراً الى أن "هذا الأنباء هي جزء من استهداف شخصي لا أكثر".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مؤخراً، وثيقة تضمنت معلومات تفيد بوجود اجتماع بين الاعرجي وأعضاء في السفارة الكويتية بعد تهديد لدولة الكويت.