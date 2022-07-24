Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شرطة كربلاء تصدر توضيحاً بشأن إصابة شخص باطلاق نار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مفوضية الانتخابات تشكّل لجنة لإتلاف الأوراق المحفوظة إلكترونياً

محليات

2022-07-24 | 03:48
مفوضية الانتخابات تشكّل لجنة لإتلاف الأوراق المحفوظة إلكترونياً
330 مشاهدة

أعلن مجلس المفوضين اليوم الأحد، تشكيل لجنة لإتلاف أوراق الانتخابات المحفوظة إلكترونياً، فيما وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على فتح صناديق الاقتراع.

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انسجامًا مع مبدأ الشفافية في أداء المهام، ومن أجل تسجيل وتوثيق التجارب واستخلاص الدروس المستقاة منها، عملت مفوّضية الانتخابات وبإشراف مباشر من السيد رئيس مجلس المفوضين على إعداد تقرير مفصل منذ تسنم مجلس المفوضين الحالي لمهام عمله، ويُعدّ هذا التقرير واحدًا من الدراسات الانتخابية المهمة، يضمّ خلاصة أنشطة المؤسّسة وإجراءاتها المتعلقة بالعملية الانتخابية السابقة لانتخاب مجلس النواب لعام ٢٠٢١ بجميع محاورها القانونية والفنية والإدارية والمالية".

وأضافت أن مفوضية الانتخابات متمثلة برئيسها وأعضاء مجلسها الموقر، "تولي اهتمامًا كبيرًا بدور المرأة في العملية الانتخابية، وتعمل على الارتقاء بواقعها وتعزيز مكانتها واستحقاقاتها القانونية، ولذا وافق مجلس المفوضين على خطة العمل نصف السنوية لفريق تمكين المرأة الداعم لوحدة النوع الاجتماعي في المفوضية الذي يعمل برئاسة عضوة مجلس المفوضين، إذ ترمي الخطة إلى إعمام مفهوم نوع الجنس الاجتماعي وتعزيز المساواة بينهم في جميع جوانب العمل الانتخابي بما فيها السياسات والتخطيط".

وفي الجانب الفني "لا تزال مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق تمارس عملها بإجراء التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلاً عن تسيير الفرق الجوالة في المؤسسات والدوائر الحكومية وفي مختلف أقضية المحافظات ونواحيها، إذ بلغ عدد الناخبين المسجلين (180.939) ناخبًا، في حين بلغ عدد البطاقات الموزعة (339.566) بطاقة بايومترية، ويتم العمل بحضور عدد من المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية، ويمكن للمهتمين في الشأن الانتخابي الإطلاع على الموقف العملياتي التراكمي لعمليتي التسجيل والتوزيع البايومتريين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمفوضية الانتخابات (www.ihec.iq)".

من جانب آخر، وافق مجلس المفوضين على "فتح صناديق الاقتراع وجرد وفرز محتوياتها من المواد الحساسة وغير الحساسة، وأيضاً وضع آلية لإتلاف أوراق الاقتراع المحفوظة الكترونياً بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية للاستفادة منها باعادة التدوير، اذ شُكلت لهذا الغرض لجنة إتلاف فنية كلفت بتنسيق العمل مع الوزارة المعنية، ومع مكاتب المحافظات الانتخابية لغرض توحيد عمليات الإتلاف التتابعي".

ويحرص مجلس المفوضين على "تطوير مهارات موظفي المفوضية في الجوانب الإدارية والإعلامية والعملياتية الفنية والسلامة الوقائية من خلال قسم التدريب والتطوير؛ إيمانًا منه بأن التنمية البشرية محور العمل الذي يحقق التقدم والنجاح للعمل الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة، حيث يجري العمل حاليًا داخل أروقة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء سلسلة من الورش التدريبية بالتعاون مع الفريق الدولي للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)".

وفي شأن آخر، تستمر مفوضية الانتخابات "بمتابعة أداء الأحزاب والتنظيمات السياسية المسجلة لدى دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، وأيضاً الأحزاب الراغبة في التسجيل من خلال الدائرة نفسها أو شعب شؤون الأحزاب والمرشحين في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة التي تعمل على المتابعة والتقييم والرصد والزيارات الميدانية للمقرات الحزبية وحضور المؤتمرات الحزبية الدورية للأحزاب المسجلة التي بلغ عددها ( 265) حزبا، فيما ألغى مجلس المفوضين مؤخرًا التصديق على (٣٠) طلباً من طلبات تسجيل الأحزاب لمرور أكثر من سنة على تقديم الطلبات من دون إكمال المتطلبات الشكلية منها إسم وشعار الحزب أو عدد أعضاء الهيئة المؤسسة، والمتطلبات الموضوعية؛ منها استكمال إجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة أو الاستحقاقات المالية استنادًا إلى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015".


» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:28 | 2022-07-24 06:28
06:07 | 2022-07-24 06:07
05:50 | 2022-07-24 05:50
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.