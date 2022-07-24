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نصيف: وزير النقل أخفى توصيات اللجنة التحقيقية التي ألغت الاعتراف بشهادته

محليات

2022-07-24 | 04:37
نصيف: وزير النقل أخفى توصيات اللجنة التحقيقية التي ألغت الاعتراف بشهادته
1,530 مشاهدة

السومرية نيوز – بغداد
أبدت النائبة عالية نصيف، اليوم الاحد، استغرابها من حجم التظليل الذي يمارسه وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الأعمال وقيامه بموجب كتاب وزارة النقل المرقم (1/ك 2051) في 5/6/2022 بإخفاء توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الأمر المرقم (647/4036) في 5/9/2016 والتي حققت في المعلومات الخاصة بموضوع معادلة شهادات بـ (بكالوريوس علوم الطيران) .

وقالت نصيف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجنة كانت قد أوصت بإلغاء كافة محاضر معادلة الشهادات للطيارين وفنيي هندسة الطائرات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم (856/6894) في 22/1/2013 وذلك لمخالفتها الأسس والضوابط والتعليمات رقم (5) لسنة 1976 ، إلا ان الوزير قام بإلغاء توصيات اللجنة".
 
وأضافت ان "الوزير تعمد أيضاً إخفاء الامر الاداري المرقم (464/1127) في 12/9/2018 والصادر عن سلطة الطيران المدني والذي الغيت بموجبه كافة محاضر لجنة معادلة الشهادات للطيارين وفنيي الطائرات وذلك لمخالفتها للاسس والضوابط والتعليمات بما فيها الواردة في التعليمات رقم (5) لسنة 1976 الذي اصبحت بموجبه معادلة شهادة الوزير الحالي ملغية كلياً ولا اثر قانوني لها".
 
وبينت ان "كتاب الوزارة المشار اليه اعلاه كان رداً على كتابنا المرقم (1685) في 10/5/2022 والذي طالبنا فيه السيد رئيس مجلس الوزراء بإعفاء وزير النقل من منصبه وعدم حضوره جلسات مجلس الوزارء لعدم انطابق الشروط الدستورية عليها ".
 
وجددت نصيف مطالبتا للجهات القضائية والرقابية بـ "اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن هذه المخالفة الجسيمة واسترجاع كافة المبالغ والامتيازات التي منتحت للموما اليه على اساس المنصب".

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