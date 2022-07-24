هيئة الحج تعلن وصول جميع الحجاج العراقيين إلى البلاد - عاجل

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "آخر رحلة جوية للحجاج العراقيين وصلت الى ارض الوطن تقل على متنها 260 حاجا قادمة من مطار الملك عبد العزيز بجدة الى مطار أربيل".وأكدت الهيئة، "اكتمال وصول جميع الحجاج البالغ عددهم 15الفاً و252 حاجا عن طريق منفذ جديدة عرعر الحدودي البري وعبر المطارات العراقية الخمسة (بغداد، البصرة، النجف الاشرف، السليمانية، اربيل)".وأشارت الى ان" آليه تفويج الحجاج من الديار المقدسة الى العراق سارت بانسيابية عالية وفق التوقيتات والجداول التي وضعتها الهيئة دون حدوث معوقات".وتابعت، ان "موسم الحج لهذا العام شهد نجاحا كبيرا في الادارة والتنظيم بشهادة السلطات السعودية، حيث قدمت الهيئة الخدمات المثالية التي تليق بمكانة الحاج العراقي الكريم من سكن ونقل واطعام وخدمات طبية وغيرها، بالاضافة الى آلية تفويج الحجاج ايام المشاعر المقدسة".