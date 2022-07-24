محافظة جديدة تطلق رابط التقديم على الالف درجة وظيفية - عاجل

وقال الغزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "التقديم على الرابط سيخضع لاعلى درجات الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين من حملة شهادات البكلوريوس والدبلوم ".واوضح المحافظ ان "توزيع الدرجات على الوحدات الادارية سيكون وفقا للكثافة السكانية وان الاختيار بين المرشحين سيكون بناء على نقاط المفاضلة التي وردت من الحكومة المركزي ".ولفت الى انه "سيتم اختيار الاعلى درجات لكل وحدة ادارية وان الوحدات الادارية في المحافظة ستعلن بشكل شفاف عن الاسماء الفائزة بالتقديم ، كما سيخصص 14 يوما للاعتراض على نتائج التعيين بعد اعلانها بالمواقع الرسمية لكل وحدة ادارية ".واشار الى ان "الدرجات ستكون بصفة عقد لمدة ثلاث سنوات في دوائر الدولة وبراتب شهري قدره 300 الف دينار عراقي وحسب الاختصاصات التي تحتاجها الدوائر الحكومية في ذي قار".الرابط ادناه: