كردستان تصدر تعليمات بشأن شريحة الهاتف النقال والأنترنت وحيازة الاسلحة

وذكر بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارتي الداخلية والنقل والاتصالات في كردستان اصدرتا تعليمات مشتركة بخصوص (شريحة الهاتف النقال والانترنيت) بدون اجازة او اوليات".واضافت ان "التعليمات تضمنت:- امهال شركات الاتصالات وتقديم الخدمات شهراً واحداً اعتباراً من 24 تموز الى 23 آب المقبل بالابلاغ عن وكلائهم وكالائهم اصحاب المكاتب بضرورة اصدار اجازات عمل جديدة من وزارة الداخلية و الاسايش".- بعد يوم 24 آب سيتم غلق اي مكان غير مرخص لبيع شريحة الهاتف النقال، وعلى المحافظين والادارات المستقلة تطبيق ذلك.- بعد تطبيق كل هذه التعليمات تقوم لجان بمراقبة العمل والاسواق.وبشأن حيازة الاسلحة حددت الداخلية التعليمات التالية:-سيتم افتتاح 12 مركزا في المحافظات والادارات المستقلة لجمع السلاح الخاص بالاستخدامات الحربية، وعلى المواطنين جميعا تسليمه الى تلك المراكز.-تشكيل 12 لجنة من وزارة الداخلية ووزارة البيشمركة والاسايش لغرض استلام وجرد الاسلحة المسلمة من قبل المواطنين.- تقوم وزارة الداخلية بالاعلان عن اماكن مراكز الاستلام.-تخصيص 40 مركزا استلام اسلحة الكلاشنكوف والمسدس.-احتفاظ المواطنين بسلاحهم المرخص بعد ملىء تعهد بانه لا يحمله ولا يهديه ويبقى في المنزل او مكان آمن.-وزارة الداخلية بوضع نظام الكتروني بكل المعلومات عن المركز التي ستفتتح واللجان المشكلة لهذا الغرض.