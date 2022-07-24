مكتب السيستاني يتوقع موعد غرة محرم الحرام

توقع مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم السبت، موعد غرة شهر محرم الحرام.



وقال مكتب السيستاني في بيان مقتضب، إنه من المتوقع أن يكون يوم السبت المقبل الموافق 30 تموز الجاري هو غُرة شهر محرم الحرام.