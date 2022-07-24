طلب برلماني لوزارة النقل يخص استرداد مبالغ بذمة احد مدرائها (وثيقة)

وطالب الجحيشي بموجب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، وزارة النقل بيان اجراءاتها بصدد استرداد المبالغ المترتبة بذمة علي محسن هاشم الذي يشغل منصب مدير عام بالوزارة وذلك عن مخصصات الشهادة التي تصرف له وبشكل غير قانوني لكون اجراءاتها لم يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية".كما طالب بحسب الوثيقة، بتزويده بشهادة الاعدادية لـ ( علي محسن هاشم) على ان تكون الاجابة هذا السؤال خلال ١٥ يوما من تاريخ استلام الكتاب عملا بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠١٨".