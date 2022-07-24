المالية توضح بشأن سلم الرواتب الجديد

وقال المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لـ السومرية، نيوز، ان "الوزارة تؤكد ان مايتم تداوله على مواقع التواصل بهذا الخصوص غير صحيح"، موضحا ان "دائرة الموازنة لاتمتلك اي صفحة رسمية تحت هذا المسمى او باسم الست طيف سامي ".واضاف ان "الوزارة تدعو كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الى التحلي باقصى درجات المهنية الصحفية والمصداقية الاعلامية عند تداول الاخبار والمعلومات ، واعتمادها من خلال موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على موقعي التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر".