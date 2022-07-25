الخطوط الجوية تمدد خدمة مدير مكتب ومحطة بيروت (وثيقة)

قررت الخطوط الجوية العراقية، تمديد مدة الخدمة الخارجية لمدير مكتب ومحطة بيروت قيس عبد علي حسين ، سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء عمله في مكتب بيروت.

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