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الخطوط الجوية تمدد خدمة مدير مكتب ومحطة بيروت (وثيقة)
محليات
2022-07-25 | 03:56
357 مشاهدة
قررت الخطوط الجوية العراقية، تمديد مدة الخدمة الخارجية لمدير مكتب ومحطة بيروت قيس عبد علي حسين ، سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء عمله في مكتب بيروت.
الوثيقة ادناه:
»
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