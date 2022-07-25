الأمانة العامة تحدد موعد وضع حجر الأساس لمشروع الأبنية المدرسية

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد للوكالة الرسمية، إن "دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل وفق الخطة الموضوعة من قبل اللجنة العليا للأبنية المدرسية"، مبيناً، أن "الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد وضع حجر الأساس في محافظات ديالى ونينوى والأنبار".وأضاف مجيد، أن "العمل يسير الآن بوتيرة عالية وبحسب ما مخطط له من قبل الإدارة التنفيذية"، مشيراً الى أن "الفرق الفنية والهندسية التابعة للأمانة العامة تواصل زيارتها الميدانية المستمرة والمفاجئة للإطلاع على مراحل العمل".وتابع، أن "نسب الإنجاز تفوق ما مخطط له"، لافتاً إلى أن "الشركات الصينية متواصلة مع الإدارة التنفيذية، إضافة إلى أن دوائر المهندس المقيم تعمل وترسل تقارير الإنجاز يومياً إلى الإدارة التنفيذية، وهناك متابعة مستمرة وبإشراف الأمين العام لمجلس الوزراء".وأوضح، أن "المجموع الكلي هو 8000 مدرسة وفق الاتفاقية الصينية، تشمل المرحلة الأولى بناء 1000 مدرسة، وتم توزيعها وفق ثلاثة معايير وهي النسب السكانية لكل محافظة ومدينة، وكذلك المدارس الكرفانية والطينية، والمدارس التي تحتوي على دوام مزدوج وثلاثي".وبين، أن هناك تعاوناً من قبل المحافظات من خلال تهيئة المواقع وتسليمها بوقت قياسي".