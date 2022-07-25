بيان هام من مجلس الخدمة بشأن التعيينات - عاجل

وذكر المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، استقبل وفدا من ممثلي الأوائل للمجموعة الطبية يوم الأحد الموافق ٢٤ تموز ٢٠٢٢".وأضاف، أنه "وبحضور مدير عام دائرة البحوث والدراسات الادارية قاسم شغيت، تم مناقشة ملف التعيين للثلاثة الأوائل على الأقسام بما تضمنه قانون الأمن الغذائي من فقرات خاصة بالتعيينات، اضافة إلى مناقشة ملف الحذف والأستحداث في الوزارات".واكد رئيس المجلس بحسب البيان، ان "المجلس يدير ملف التعيين بكل ما يحقق مصلحة الشباب فهو ملزم بتعيين الأوائل"، مبينا ان "المجلس على أتم الاستعداد لإطلاق الاستمارة فور وصول الدرجات والتخصيص من المالية".وأشار البيان إلى أن "الوفد عبر عن شكره وامتنانه لحسن الضيافة مثمنا الجهود المبذولة من قبل المجلس لدعم الشباب الخريجين".