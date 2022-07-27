وثائق تكشف المستور.. فتح تحقيق بعد حادثة "الفازلين" في الديوانية

السومرية نيوز – الديوانية



فتحت الأجهزة الرقابية، التحقيق بعد أن قام مسؤول في صحة محافظة الديوانية باستيراد دهن فازلين بمبلغ 48 مليون دينار عراقي.







وقال مصدر رفض الكشف عن أسمه لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود المعلومات تشير الى شراء مادة الفازلين من قبل دائرة صحة الديوانية استحصل مكتب النزاهة في الديوانية، قرار قاضي محكمة التحقيق بضبط كافة معاملات الشراء الخاصة بالمغالاة في الاسعار وفق احكام المادة ٣٤٠ ق ع ".



وأضاف المصدر انه "ثبت للفريق صحة المعلومات حيث توجد معاملة صرف لمادة الفازلين بمبلغ ٤٨٠٠٠٠٠٠ دينار ثمانية وأربعون مليون دينار وبكمية ١٢٠٠ كيلو (واحد طن ومائتين كيلو)، وبنفس الوقت تم ضبط معاملة شراء مادة البندول تحاميل بمبلغ ٤٩٠٠٠٠٠٠ دينار فقط تسعة وأربعون مليون وجاء قرار فتح التحقيق بعدما تبين أنه تم شراء كميات من دهن الفازلين بمبالغ خيالية ومبالغ فيها، إذ بلغ سعر العلبة الواحدة منه 12 ألف دينار عراقي، في حين بلغ ثمن الكمية المفردة منه 4 آلاف دينار.وقال مصدر رفض الكشف عن أسمه لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود المعلومات تشير الى شراء مادة الفازلين من قبل دائرة صحة الديوانية استحصل مكتب النزاهة في الديوانية، قرار قاضي محكمة التحقيق بضبط كافة معاملات الشراء الخاصة بالمغالاة في الاسعار وفق احكام المادة ٣٤٠ ق ع ".وأضاف المصدر انه "ثبت للفريق صحة المعلومات حيث توجد معاملة صرف لمادة الفازلين بمبلغ ٤٨٠٠٠٠٠٠ دينار ثمانية وأربعون مليون دينار وبكمية ١٢٠٠ كيلو (واحد طن ومائتين كيلو)، وبنفس الوقت تم ضبط معاملة شراء مادة البندول تحاميل بمبلغ ٤٩٠٠٠٠٠٠ دينار فقط تسعة وأربعون مليون

وكانت الديوانية قد شهدت في عام 2020 واقعة فساد تمثلت في إبرام دائرة صحة المحافظة صفقة شراء 1200 بدلة واقية ضد كورونا بسعر 47 ألف دينار للبدلة الواحدة وبعد التدقيق، تبين أن البدلات تم شراؤها من مذخر في محافظة المثنى بسعر 12 ألف دينار للبدلة الواحدة.



وفي العام ذاته، تحرك رئيس خلية أزمة محافظة المثنى، أحمد منفي جودة، ضد جريمة فساد أخرى، تتمثل في تعاقد دائرة صحة المحافظة على صفقة كمامات N95 ، وكان سعر الكمامة الواحدة التي تم التعاقد على شرائها، بلغ 22 ألف دينار، بينما كان هناك من كان قادرا على تأمينها مقابل 6 الاف دينار للكمامة الواحدة، واتضح حينها أن وراء كلا الصفقتين مقاول متنفذ. وقرر رئيس خلية أزمة محافظة المثنى، حينها بإيقاف عمل لجنة المشتريات الحالية وتدقيق كافة مشترياتها السابقة وفق التعليمات، وتشكيل لجنة مشتريات جديدة.