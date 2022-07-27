الصدر ينشر تغريدة مطولة

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، ان ثورة الطف كانت وما زالت منارا للاحرار في كل العالم.

جاء ذلك في تغريدة مطولة نشرها الصدر عبر "تويتر" وكما ادناه: