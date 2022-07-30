وزير الصدر يدعو إلى عدم "التعدي" على القضاء: يجب الرجوع الى مجلس النواب

وقال العراقي في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "ممنوع التعدي على مقرات القضاء... والرجوع الى مجلس النواب لأنه رمز الشعب".وقبل ذلك، قال صالح في تدوينه تابعتها السومرية نيوز، "إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم".وقبل قليل توجه متظاهرين ناحية مبنى المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وعلق صالح محمد الصدر الملقب بوزير الصدر ايضا، اليوم السبت، على المندسين في التظاهرات التي انطلقت اليوم.ونشر العراقي منشوراً جاء فيه، "نشر أحد الأخوة، الحذر كل الحذر من المندسين الذين يخربون والغاية تشويه سمعة ثورة الشعب العراقي".ورد العراقي على المنشور بعبارة "احسنت".