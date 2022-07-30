بغداد تحدد تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية خلال آب

حددت محافظة بغداد، اليوم السبت، تسعيرة الأمبير للمولدات الأهلية والحكومية خلال شهر آب.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا، تقرر أن تكون تسعيرة الأمبير لشهر آب للمولدات الأهلية والحكومية وفق مايلي:-
١-تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الساعة الواحدة ليلاً بـ (٧٠٠٠ ) سبعة الاف دينار وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
٢-تكون تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً ٨٠٠٠ (ثمانية الاف دينار)، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
٣- يكون سعر الأمبير ( ١٤٠٠٠ ) أربعة عشر الف دينار بالنسبة للتشغيل الذهبي (٢٤) ساعة وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.
٤- تخويل مسؤولي الوحدات الأدارية صلاحية تحديد سعر الأمبير (تقليل التسعيرة فقط)، بما يتلائم مع تجهيز الطاقة الكهربائية للمنطقة، بشرط ان لا يتعدى السعر الذي تم تحديده.
٥- تخويل مسؤولي الوحدات الأدارية صلاحية إضافة (١٠٠٠ - ٢٠٠٠)، دينار للأمبير الواحد للمولدات الذين ليس لديهم حصة وقودية.
٦- الإلتزام بكافة التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والاشراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".