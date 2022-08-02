التربية تتحرك لإبعاد "خطر محدق" عن الطلبة والتدريسيين (وثيقة)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الملاك التدريسي والتعليمي وطلبة المدارس الواقعة في الشوارع الرئيسية والمزدحمة، يتعرضون الى اخطار مرورية مستمرة جراء قطعهم تلك الشوارع من بين المركبات المسرعة عند ذهابهم لمدارسهم ومغادرتها ".وتابعت أنه "وللضرورة الملحة وحفاظاً على سلامة الطلبة اوعزنا الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بضرورة تزويدنا بمواقع المدارس التي بحاجة الى جسر للمشاة ليتم مفاتحة الجهات المختصة، لغرض الشروع بأنشاء تلك الجسور بطريقة هندسية تمكن الطلبة والملاك التدريسي من العبور دون التعرض للأخطار المرورية".واشارت الوزارة الى "اهمية هذا المشروع وايجاد جسور للمشاة أو حتى ممرات ليتمكن الطلبة من قطع الطريق بشكل آمن ودون تعرضهم للخطورة اثناء عبورهم من جانب لآخر ".