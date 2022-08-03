الديوانية تعطل الدوام الرسمي غداً وتستثني هذه الفئة - عاجل

السومرية نيوز - الديوانية

قررت محافظة الديوانية، اليوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وقال محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي لكافة دوائر الدولة في محافظة الديوانية يوم غد الخميس الموافق 2022/8/4 وذلك لإرتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد والمحافظة بإستثناء الدوائر الأمنية والصحية والفرق الخدمية وموظفي ديوان المحافظة وطلبة السادس الاعدادي".

وفي السياق نفسه، قررت محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة بابل، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب أرتفاع درجات الحرارة.

وكذلك أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس نتيجة لإرتفاع درجات الحرارة.

فيما أعلنت محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة لثلاثة أيام.

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محافظ البصرة قرر تعطيل الدوام الرسمي أيام الخميس والأحد والإثنين المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة".