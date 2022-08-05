انطلاق تظاهرة في ساحة النسور ببغداد (صور+ فيديو)

السومرية نيوز – بغداد

أفاد مراسل السومرية، اليوم الجمعة، بانطلاق تظاهرة في ساحة النسور بالعاصمة بغداد وسط اجراءات امنية مشددة.



وقال المراسل ان "عشرات المواطنين تظاهروا في ساحة النسور بالعاصمة بغداد يهتفون باسقاط النظام و"كلا كلا" للاحزاب".

واضاف، ان "التظاهرة شهدت اجراءات امنية مشددة وقطع جزئي مؤقت".

وفي السياق نفسه، قالت اللجنة المنظمة للتظاهرة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تتشرف قيادات وحراكات وتنسيقيات تشرين بدعوتكم لحضور تظاهرة جمعة قلب المعادلة اليوم الجمعة في ساحة النسور الساعة الخامسة مساءً لتاكيد مطالب تشرين بحل البرلمان ومحاسبة الفاسدين".