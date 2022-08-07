"حلة جديدة".. صور لمجلس النواب بعد إخلائه من قبل المتظاهرين

وأظهرت الصور مجلس النواب وهو بحلة جديدة بعد تزيينه برايات العشائر العراقية فضلا عن تعليق صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على جدرانه.كما أظهرت الصور، قاعة البرلمان وهي خالية من المعتصمين حيث جرى تنظيفها والأنسحاب منها بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها وزير الصدر صالح محمد العراقي للمعتصمين.وفي وقت سابق، وجه وزير زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي، المعتصمين بإخلاء مبنى البرلمان وتحوّل اعتصامهم أمام وحول البرلمان ومقترباته.ويستمر المتظاهرون لليوم التاسع على التوالي، في اعتصامهم المفتوح داخل المنطقة الخضراء، رفضا للمحاصصة السياسية وترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، وتأييداً لدعوات الصدر الأخير بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.