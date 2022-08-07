الصحة تصدر أمراً وزارياً بتوزيع خريجي كليات الصيدلة غير العراقية

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة حصلت عليها السومرية نيوز، انه "أستنادا الى قرار مجلس الوزراء ومصادقة وزير الصحة هاني موسى العقابي، اصدرت وزارة الصحة امرا وزاريا بتوزيع خريجي كليات الصيدلة للجامعات غير العراقية خارج العراق ممن وردت صحة صدورهم للعمل كصيادلة متدربين لمدة سنة واحدة".وتابعت الوزارة، "على ان لايتم مباشرتهم الا بعد مصادقة مجلس الخدمة العامة الاتحادي واصدار الامر الوزاري بالتعيين".وللاطلاع على قوائم الاسماء الدخول انقر