العتبة الحسينية تخصص 7 أبواب لتفويج المعزين في "ركضة طويريج"

وقال الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن العبايجي، في حديث نقله موقع العتبة، إنه "تم إعداد خطة مفصلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وادارة حركة الحشود خلال عزاء (ركضة طويريج) في يوم العاشر من محرم الحرام"، مبيناً أنه "من ضمن قاطع مسؤولية العتبة الحسينية هنالك اهتمام مضاعف لتأمين ممرات العزاء الكبير الذي يحتاج إمكانيات كبيرة، وتخطيط دقيق".وأضاف العبايجي، أن "العتبة الحسينية خصصت 3 أبواب لدخول المعزين و 4 لخروجهم، فضلا عن تجهيز الأبواب بطاقة كبيرة من التكييف، مع مراعاة درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة من خلال حسابات دقيقة".وفي 10 محرم من كل عام هجري يحي الملايين من المسلمين ذكرى استشهاد الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام).وتتضمن مراسيم عاشوراء ركضة طويريج الشهيرة، حيث يركض الملايين من الزوار في كربلاء من منطقة طويريج (20 كم شرقي كربلاء)، مرورا بقنطرة السلام، (10 شرقي كربلاء)، وشارع الجمهورية وسط المدينة باتجاه باب قبلة الامام الحسين عليه السلام، ليدخلوا الى الصحن الحسيني الشريف، ثم يخرجوا منه باتجاه بين الحرمين وصولاً الى مرقد الامام العباس عليه السلام.