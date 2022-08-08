بذكرى عاشوراء.. الصدر: الإصلاح سينتصر على الفساد

وذكر الصدر في تدوينة على تويتر بمناسبة شهر محرم الحرام وتابعتها السومرية نيوز، "السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليكم وعلى المنتفضين معك، عظم الله اجورنا واجوركم بمصاب الامام الحسين روحي له الفداء، بل عظم الله اجر الرسول، وعظم الله اجر البتول، وعظم الله اجر زوج البتول".وتابع، "نرفع التعازي إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان".. وهنا لا اقول: يا ليتنا كنا معكم بل أقول: "اللهم تقبل منا وقفتنا الاحتجاجية الحالية في المنطقة الخضراء معكم، فمعكم معكم لا مع عدوكم من الفاسدين والتبعيين".وأكمل، "فالسلام على الامام الحسين واللعنة على قاتليه، والسلام على من اتبع الاصلاح ولا عزاء لمن اتبع الفساد".