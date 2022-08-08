الموقف المروري لجانبي الكرخ والرصافة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "حركة السير والمرور في جانب الرصافة جيدة، حيث كانت هناك انسيابية في بعض التقاطعات"، مبينة أن "بعض التقاطعات شهدت بعض الكثافة المرورية كتقاطع جامع النداء، وتقاطع المعسكر، وتقاطع المثنى بأتجاه ساحة الاندلس، وساحة ميسلون بأتجاه جسر الاعاشة، وبدء الموقف بالتحسن التدريجي بعد الساعة التاسعة صباحاً".واضافت: " اما جانب الكرخ فان حركة السير والمرور جيدة، مع وجود بعض الكثافة في بعض التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية"، مشيرة الى أن "التقاطعات التي شهدت كثافة مرورية كمنطقة العلاوي، وجسر بن حيان بأتجاه الطوبجي، وتقاطع الدرويش، وساحة الفارس العربي".وتابع البيان: "صباح هذا اليوم تم تنظيم حركة السير والمرور في كافة الساحات والتقاطعات والشوارع الرئيسية في بغداد".