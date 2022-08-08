الكمارك تعتمد الية جديدة في ادخال السيارات والدراجات السياحية الاجنبية

وقال اعلام الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيهات ومتابعة من مدير عام الهيئة الحقوقي شاكر محمود الزبيدي ولغرض تبسيط الأجراءات تم استحصال موافقة وزير المالية على العمل والألتزام بالتعليمات رقم (١) لسنة ١٩٨٤ والتي حددت شروط دخول المركبات الى البلد ومغادرتها منه".واضاف انه "سيتم ادخال السيارات والدراجات النارية السياحية الداخلة للبلد بمستند رسمي (دفاتر مرور التربتك) وفقا لهذه التعليمات ".